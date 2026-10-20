Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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20.10.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging im SAU-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 25,76 SAR.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SAU-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 25,76 SAR. Zwischenzeitlich weitete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,76 SAR aus. Bei 25,80 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 216'932 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 27,96 SAR markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 8,54 Prozent zulegen. Am 05.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,29 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,33 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 SAR. Aramco (Saudi Aramco) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,50 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 521.80 Mrd. SAR, während im Vorjahreszeitraum 407.14 Mrd. SAR ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.
Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,91 SAR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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