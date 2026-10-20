Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit roter Tendenz

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im SAU-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 25,50 SAR nach. In der Spitze büsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,50 SAR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 25,80 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'250'387 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 05.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 9,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,37 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,33 SAR je Wertpapier. Am 04.08.2026 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,50 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 521.80 Mrd. SAR – das entspricht einem Zuwachs von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,91 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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