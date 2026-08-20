Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag leichter

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 26,34 SAR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,26 SAR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,36 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 1'199'983 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,96 SAR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,15 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 12,53 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,37 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,16 Prozent auf 521.80 Mrd. SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,94 SAR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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