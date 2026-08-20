Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagmittag Verlust reich

Um 12:28 Uhr rutschte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in der SAU-Sitzung um 1,1 Prozent auf 26,36 SAR ab. In der Spitze büsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,26 SAR ein. Bei 26,36 SAR startete der Titel in den SAU-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'948'357 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,96 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 6,07 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR ab. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 12,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,33 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 SAR. Am 04.08.2026 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,50 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 521.80 Mrd. SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Umsatz von 407.14 Mrd. SAR eingefahren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 1,94 SAR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Saudi Aramco-Aktie stabil: Konzern verdient kräftig an gestiegenen Ölpreisen

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt