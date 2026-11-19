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19.11.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagvormittag im Minus
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SAU-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 26,38 SAR.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 26,38 SAR ab. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,28 SAR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,30 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 2'096'047 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,71 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 1,33 SAR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 03.11.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,57 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,40 SAR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 526.84 Mrd. SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Umsatz von 418.16 Mrd. SAR eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 08.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,01 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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