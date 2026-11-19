Um 12:28 Uhr rutschte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in der SAU-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,40 SAR ab. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,28 SAR nach. Bei 26,30 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SAU 5'490'849 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 27,96 SAR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 SAR. Dieser Wert wurde am 05.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 13,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.11.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 SAR, nach 0,40 SAR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 526.84 Mrd. SAR, während im Vorjahreszeitraum 418.16 Mrd. SAR ausgewiesen worden waren.

Am 08.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,01 SAR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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