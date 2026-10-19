Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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19.10.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Aramco (Saudi Aramco)
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste zuletzt im SAU-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 25,72 SAR.
Der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging im SAU-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 25,72 SAR. In der Spitze büsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,66 SAR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,72 SAR. Von der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 406'334 Stück gehandelt.
Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 27,96 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 8,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,29 SAR ab. Abschläge von 9,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 SAR ausgeschüttet werden. Am 04.08.2026 äusserte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,35 SAR je Aktie erzielt worden. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in Höhe von 1,91 SAR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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