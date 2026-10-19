Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagmittag im Minus

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SAU-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 25,72 SAR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,66 SAR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,72 SAR. Bisher wurden heute 3'772'581 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,96 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,35 SAR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 521.80 Mrd. SAR – ein Plus von 28,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet hatte.

Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,91 SAR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Aramco-Aktie: Feuer an Zentrale nach mutmasslichem Angriff

Saudi Aramco-Aktie stabil: Konzern verdient kräftig an gestiegenen Ölpreisen

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) legt Quartalsergebnis vor