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19.08.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) stabilisiert sich am Vormittag

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Im SAU-Handel kam die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 26,58 SAR.

Aramco
26.64 SAR 0.23%
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Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SAU bei 26,58 SAR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 5,19 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,04 SAR. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 15,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 SAR ausgeschüttet werden. Aramco (Saudi Aramco) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent auf 521.80 Mrd. SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 407.14 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,96 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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