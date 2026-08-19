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19.08.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte zuletzt klettern und stieg im SAU-Handel um 0,3 Prozent auf 26,66 SAR.

Aramco
26.64 SAR 0.23%
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Um 12:28 Uhr ging es für das Aramco (Saudi Aramco)-Papier aufwärts. Im SAU-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 26,66 SAR. Im Tageshoch stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,70 SAR. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,60 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 3'105'056 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 23,04 SAR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,33 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 SAR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Aramco (Saudi Aramco) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 SAR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 521.80 Mrd. SAR gegenüber 407.14 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Aramco (Saudi Aramco) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,96 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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