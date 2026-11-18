Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 26,38 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,40 SAR zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,24 SAR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,24 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 2'786'490 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,99 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,36 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,33 SAR je Wertpapier. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,57 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 SAR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) 526.84 Mrd. SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 418.16 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2027 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 2,01 SAR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Aramco-Aktie: Ölkonzern steigert bereinigten Nettogewinn deutlich

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor