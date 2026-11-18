Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 26,38 SAR. Im Tageshoch stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,40 SAR. Das Tagestief markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,24 SAR. Bei 26,24 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Zuletzt wurden via SAU 5'872'689 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Bei 27,96 SAR markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 5,99 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.01.2026 auf bis zu 23,29 SAR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 13,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,36 SAR belaufen. Am 03.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 SAR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 526.84 Mrd. SAR – ein Plus von 25,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aramco (Saudi Aramco) 418.16 Mrd. SAR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2027 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,01 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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