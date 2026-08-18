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18.08.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag fester

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt ging es für das Aramco (Saudi Aramco)-Papier aufwärts. Im SAU-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 26,62 SAR.

Aramco
26.64 SAR 0.45%
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Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SAU-Handel um 0,4 Prozent auf 26,62 SAR. Den Tageshöchststand markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,66 SAR. Bei 26,58 SAR startete der Titel in den SAU-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 558'851 Stück.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,96 SAR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR ab. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 13,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 SAR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Aramco (Saudi Aramco) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 SAR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 521.80 Mrd. SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,96 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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