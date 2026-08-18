Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,58 SAR. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,70 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 26,58 SAR. Bisher wurden heute 3'878'833 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,96 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Bei 23,04 SAR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 SAR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 521.80 Mrd. SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Am 09.11.2027 wird Aramco (Saudi Aramco) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,96 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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