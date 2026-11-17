Um 09:28 Uhr rutschte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in der SAU-Sitzung um 1,6 Prozent auf 26,30 SAR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,14 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,14 SAR. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 3'970'031 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 6,31 Prozent wieder erreichen. Am 05.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,44 Prozent würde die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,36 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,33 SAR je Wertpapier. Am 03.11.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,57 SAR gegenüber 0,40 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 526.84 Mrd. SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418.16 Mrd. SAR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.03.2027 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 2,01 SAR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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