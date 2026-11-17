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17.11.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SAU-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 26,36 SAR.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SAU-Sitzung 1,4 Prozent auf 26,36 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,14 SAR ab. Mit einem Wert von 26,14 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 9'663'554 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.
Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 27,96 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.
Nach 1,33 SAR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 03.11.2026 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,57 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,40 SAR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 526.84 Mrd. SAR – das entspricht einem Zuwachs von 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 418.16 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 08.03.2027 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,01 SAR fest.
Redaktion finanzen.ch
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