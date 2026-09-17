Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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17.09.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach unten. In der SAU-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 25,64 SAR.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 25,64 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,60 SAR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,62 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 261'674 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.
Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,96 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,05 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,29 SAR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,36 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR aus. Am 04.08.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,16 Prozent auf 521.80 Mrd. SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,93 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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