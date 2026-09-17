Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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17.09.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im SAU-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 25,60 SAR nach.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 12:28 Uhr im SAU-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 25,60 SAR. Im Tief verlor die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,58 SAR. Bei 25,62 SAR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2'854'946 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.
Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,96 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,22 Prozent hinzugewinnen. Am 05.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 9,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,33 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,36 SAR aus. Am 04.08.2026 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 521.80 Mrd. SAR – das entspricht einem Zuwachs von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.
Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in Höhe von 1,93 SAR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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