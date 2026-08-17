Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) büsst am Vormittag ein

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SAU-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 26,64 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,60 SAR nach. Bei 26,70 SAR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 457'724 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 4,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 23,04 SAR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,33 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 SAR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,50 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) 521.80 Mrd. SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,97 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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