Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit Verlusten

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SAU-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 26,64 SAR abwärts. Im Tief verlor die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,62 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 26,64 SAR. Zuletzt wechselten 3'470'757 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,96 SAR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 4,95 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,29 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 14,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026. In Sachen EPS wurden 0,57 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,40 SAR je Aktie eingenommen. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 526.84 Mrd. SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 418.16 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 08.03.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,00 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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