|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.11.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 0,1 Prozent auf 26,64 SAR ab.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SAU-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 26,64 SAR abwärts. Im Tief verlor die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,62 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 26,64 SAR. Zuletzt wechselten 3'470'757 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.
Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,96 SAR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 4,95 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,29 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 14,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026. In Sachen EPS wurden 0,57 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,40 SAR je Aktie eingenommen. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 526.84 Mrd. SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 418.16 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 08.03.2027 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,00 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie
Aramco-Aktie: Ölkonzern steigert bereinigten Nettogewinn deutlich
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)
Analysen zu Aramco (Saudi Aramco)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.