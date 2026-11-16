Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger schicken Aramco (Saudi Aramco) am Mittag ins Minus

Der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging im SAU-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 26,64 SAR. In der Spitze büsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,62 SAR ein. Bei 26,64 SAR startete der Titel in den SAU-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 8'558'410 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Bei 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 4,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,29 SAR erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 14,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,33 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,36 SAR aus. Am 03.11.2026 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,40 SAR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 526.84 Mrd. SAR – das entspricht einem Zuwachs von 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 418.16 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 08.03.2027 präsentieren.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,00 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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