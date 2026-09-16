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16.09.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger greifen bei Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag zu

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger greifen bei Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte zuletzt zu und stieg im SAU-Handel um 0,6 Prozent auf 25,68 SAR.

Aramco
25.56 SAR 0.16%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 25,68 SAR zu. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf 25,68 SAR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,52 SAR. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 376'994 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 8,88 Prozent Luft nach oben. Am 16.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,11 SAR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,33 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,36 SAR. Am 04.08.2026 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 521.80 Mrd. SAR, während im Vorjahreszeitraum 407.14 Mrd. SAR ausgewiesen worden waren.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,93 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
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