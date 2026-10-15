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15.10.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) büsst am Donnerstagmittag ein

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) büsst am Donnerstagmittag ein

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 25,22 SAR.

Aramco
25.28 SAR -0.39%
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Um 12:28 Uhr rutschte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in der SAU-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,22 SAR ab. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,20 SAR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,30 SAR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'679'853 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,96 SAR. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 9,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 8,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,37 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,50 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie eingenommen. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,91 SAR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images
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