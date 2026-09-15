Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.09.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zieht am Dienstagvormittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 25,72 SAR zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Aramco (Saudi Aramco)-Papier aufwärts. Im SAU-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 25,72 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf 25,80 SAR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,64 SAR. Bisher wurden via SAU 824'395 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 8,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2025 bei 23,08 SAR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 SAR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521.80 Mrd. SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 407.14 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.
In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,93 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie
Saudi Aramco-Aktie stabil: Konzern verdient kräftig an gestiegenen Ölpreisen
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) legt Quartalsergebnis vor
Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)
|
09:29
|Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zieht am Dienstagvormittag an (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gibt am Montagmittag ab (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Saudi Aramco-Aktie stabil: Konzern verdient kräftig an gestiegenen Ölpreisen (AWP)
|
03.08.26
|Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.06.26
|Aramco helicopter crashes at Saudi port (Financial Times)
|
28.06.26
|Aramco helicopter crashes at Saudi port (Financial Times)
|
28.06.26
|Hubschrauber von Saudi-Arabiens Ölkonzern stürzt ab - 14 Tote (AWP)
Analysen zu Aramco (Saudi Aramco)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.