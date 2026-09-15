Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zieht am Dienstagvormittag an

Um 09:28 Uhr ging es für das Aramco (Saudi Aramco)-Papier aufwärts. Im SAU-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 25,72 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf 25,80 SAR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,64 SAR. Bisher wurden via SAU 824'395 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 8,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2025 bei 23,08 SAR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 SAR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521.80 Mrd. SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 407.14 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,93 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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