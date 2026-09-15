Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag schwächer

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SAU-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 25,60 SAR abwärts. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sank bis auf 25,54 SAR. Den SAU-Handel startete das Papier bei 25,64 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 5'885'407 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,22 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2025 bei 23,08 SAR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 9,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,33 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,36 SAR. Am 04.08.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,50 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 SAR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,16 Prozent auf 521.80 Mrd. SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,93 SAR fest.

Redaktion finanzen.ch

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