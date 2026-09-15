Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’784 -0.7%  SPI 19’420 -0.6%  Dow 52’421 -0.3%  DAX 25’418 -0.1%  Euro 0.9443 0.1%  EStoxx50 6’251 -0.2%  Gold 4’283 -0.4%  Bitcoin 62’846 -1.7%  Dollar 0.8183 0.1%  Öl 105.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Konkurrenz für OpenAI, Google & Co.: DeepL rüstet Sprach-KI auf - Übersetzen mit eigenem Tonfall
Verdreifachung bis 2031: Citi sieht Ex-Bitcoin-Miner TeraWulf als Rechenzentrums-Favorit
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Suche...
ETF Sparplan

Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag schwächer

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag schwächer

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SAU-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 25,60 SAR abwärts.

Aramco
25.46 SAR -0.78%
Kaufen Verkaufen

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SAU-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 25,60 SAR abwärts. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sank bis auf 25,54 SAR. Den SAU-Handel startete das Papier bei 25,64 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 5'885'407 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,22 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2025 bei 23,08 SAR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 9,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,33 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,36 SAR. Am 04.08.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,50 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 SAR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,16 Prozent auf 521.80 Mrd. SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,93 SAR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Saudi Aramco-Aktie stabil: Konzern verdient kräftig an gestiegenen Ölpreisen

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt


Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Aramco (Saudi Aramco)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:43 Zwischen Hype und Halbleitern: Die neue Ordnung im Smartphone Markt
09:42 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
09:40 Erneute Flucht in die Schwergewichte
09:32 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholungsversuch zum Wochenbeginn
14.09.26 Logo WHS Nasdaq stürzt 500 Punkte ab – dann kommt das Long-Signal!
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’624.45 13.88 S6CB3U
Short 15’161.02 8.98 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’783.80 15.09.2026 13:41:26
Long 13’205.07 19.97 S8BFJU
Long 12’873.68 13.61 BSUBWU
Long 12’327.13 8.87 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte
Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.