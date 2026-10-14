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14.10.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag tiefer

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag tiefer

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 25,60 SAR.

Aramco
25.38 SAR -1.55%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SAU-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 25,60 SAR. Das Tagestief markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,58 SAR. Mit einem Wert von 25,70 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 380'312 Stück.

Bei einem Wert von 27,96 SAR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 9,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,29 SAR am 05.01.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 9,02 Prozent wieder erreichen.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 SAR ausgeschüttet werden. Am 04.08.2026 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,50 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 521.80 Mrd. SAR, während im Vorjahreszeitraum 407.14 Mrd. SAR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Am 09.11.2027 wird Aramco (Saudi Aramco) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,91 SAR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images
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