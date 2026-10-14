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14.10.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag billiger

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag billiger

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 0,9 Prozent auf 25,56 SAR ab.

Aramco
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Der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging im SAU-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 25,56 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,54 SAR nach. Den SAU-Handel startete das Papier bei 25,70 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 2'437'033 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,96 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 8,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.01.2026 Kursverluste bis auf 23,29 SAR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,33 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 SAR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521.80 Mrd. SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 407.14 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,91 SAR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
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