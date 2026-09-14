Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stieg im SAU-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 25,76 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,82 SAR aus. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,70 SAR. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 1'068'632 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,96 SAR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Bei 23,08 SAR erreichte der Anteilsschein am 14.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,36 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,50 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aramco (Saudi Aramco) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 SAR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 521.80 Mrd. SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 407.14 Mrd. SAR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 09.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 1,93 SAR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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