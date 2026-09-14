Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gibt am Montagmittag ab

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 25,66 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,52 SAR nach. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 25,70 SAR. Zuletzt wechselten 3'913'985 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Bei 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,96 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 23,08 SAR fiel das Papier am 14.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 10,05 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,33 SAR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,36 SAR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) 521.80 Mrd. SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in Höhe von 1,93 SAR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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