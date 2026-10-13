Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verteuert sich am Mittag

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 25,80 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf 25,86 SAR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 25,76 SAR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 2'742'021 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Bei 27,96 SAR markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,37 Prozent hinzugewinnen. Am 05.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,73 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,37 SAR, nach 1,33 SAR im Jahr 2025. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 521.80 Mrd. SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,91 SAR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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