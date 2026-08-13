Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 26,58 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,58 SAR zu. Bei 26,50 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,56 SAR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 425'006 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 27,96 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 5,19 Prozent zulegen. Am 11.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,04 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 15,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2025 mit 1,33 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,37 SAR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 521.80 Mrd. SAR gegenüber 407.14 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Aramco (Saudi Aramco) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,97 SAR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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