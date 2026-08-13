Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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13.08.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verbilligt sich am Mittag
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 26,52 SAR.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 26,52 SAR ab. Bei 26,50 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 26,56 SAR. Zuletzt wechselten 2'879'813 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 5,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 23,04 SAR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 13,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,37 SAR belaufen. Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 SAR, nach 0,35 SAR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 521.80 Mrd. SAR, während im Vorjahreszeitraum 407.14 Mrd. SAR ausgewiesen worden waren.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,97 SAR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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