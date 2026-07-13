Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagvormittag schwächer

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 26,72 SAR. Das Tagestief markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,58 SAR. Bei 26,78 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 513'236 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,96 SAR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,33 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,37 SAR aus. Aramco (Saudi Aramco) liess sich am 10.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Aramco (Saudi Aramco) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 SAR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 467.24 Mrd. SAR – ein Plus von 8,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aramco (Saudi Aramco) 429.61 Mrd. SAR erwirtschaftet hatte.

Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 04.08.2026 präsentieren. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,98 SAR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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