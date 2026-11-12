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12.11.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagvormittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte zuletzt zu und stieg im SAU-Handel um 1,2 Prozent auf 26,34 SAR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SAU-Sitzung 1,2 Prozent auf 26,34 SAR zu. In der Spitze legte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,34 SAR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,04 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 3'360'496 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.
Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 27,96 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 6,15 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,29 SAR am 05.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 SAR ausgeschüttet werden. Am 03.11.2026 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,57 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,40 SAR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 526.84 Mrd. SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 418.16 Mrd. SAR umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 08.03.2027 erwartet.
In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,00 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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