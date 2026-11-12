Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Um 12:28 Uhr ging es für das Aramco (Saudi Aramco)-Papier aufwärts. Im SAU-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 26,38 SAR. Den Tageshöchststand markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,38 SAR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,04 SAR. Zuletzt wurden via SAU 7'413'971 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 27,96 SAR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 5,99 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.01.2026 Kursverluste bis auf 23,29 SAR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 11,71 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 SAR gegenüber 0,40 SAR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 526.84 Mrd. SAR im Vergleich zu 418.16 Mrd. SAR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.03.2027 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in Höhe von 2,00 SAR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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