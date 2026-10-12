Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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12.10.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verliert am Montagmittag
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SAU-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,60 SAR abwärts.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SAU-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 25,60 SAR. In der Spitze büsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,56 SAR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,70 SAR. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 2'305'433 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 8,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,29 SAR erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 9,02 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,33 SAR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,37 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 SAR gegenüber 0,35 SAR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 521.80 Mrd. SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,91 SAR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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