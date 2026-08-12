Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SAU-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,66 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,68 SAR an. Bei 26,60 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 214'214 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,96 SAR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,04 SAR ab. Mit Abgaben von 13,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 SAR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 SAR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 521.80 Mrd. SAR umgesetzt, gegenüber 407.14 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,97 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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