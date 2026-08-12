Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach unten. In der SAU-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 26,56 SAR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,54 SAR. Bei 26,60 SAR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SAU 3'762'954 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 27,96 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,27 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 13,25 Prozent wieder erreichen.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 SAR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,50 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 521.80 Mrd. SAR – das entspricht einem Zuwachs von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,97 SAR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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