Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 25,88 SAR zu. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,88 SAR. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,62 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 2'462'716 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 05.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 11,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,37 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,33 SAR je Wertpapier. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 SAR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 526.84 Mrd. SAR im Vergleich zu 418.16 Mrd. SAR im Vorjahresquartal.

Am 08.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 2,00 SAR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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