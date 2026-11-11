Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Mittag gestärkt

Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SAU-Handel um 1,6 Prozent auf 26,02 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf 26,04 SAR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 25,62 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'758'279 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 SAR. Dieser Wert wurde am 05.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 11,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,37 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 03.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,57 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,40 SAR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 526.84 Mrd. SAR gegenüber 418.16 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.03.2027 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 2,00 SAR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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