Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verteuert sich am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach oben. Im SAU-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 26,78 SAR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 26,82 SAR. Den SAU-Handel startete das Papier bei 26,64 SAR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'542'338 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,96 SAR. Gewinne von 4,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,37 SAR belaufen. Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 10.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,50 SAR gegenüber 0,35 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 467.24 Mrd. SAR im Vergleich zu 407.14 Mrd. SAR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 vorlegen. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,97 SAR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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