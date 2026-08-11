Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zieht am Mittag an

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 26,80 SAR. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,86 SAR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,64 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'809'217 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 27,96 SAR. Gewinne von 4,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,04 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,37 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 10.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,50 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) mit einem Umsatz von insgesamt 467.24 Mrd. SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren, um 14,76 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 09.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,97 SAR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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