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10.11.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Im SAU-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 25,66 SAR ab.
Um 09:28 Uhr rutschte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in der SAU-Sitzung um 1,7 Prozent auf 25,66 SAR ab. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,54 SAR ab. Bei 26,02 SAR startete der Titel in den SAU-Handelstag. Zuletzt wechselten via SAU 7'615'657 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.
Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,96 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 8,96 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.01.2026 Kursverluste bis auf 23,29 SAR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 SAR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 526.84 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel waren 418.16 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 08.03.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 2,00 SAR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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