Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verbilligt sich am Mittag

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im SAU-Handel um 12:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 25,60 SAR nach. Bei 25,46 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,02 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 14'653'605 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 27,96 SAR. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 8,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 23,29 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 9,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,33 SAR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,37 SAR. Am 03.11.2026 äusserte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 SAR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 526.84 Mrd. SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 418.16 Mrd. SAR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2027 terminiert.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,00 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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