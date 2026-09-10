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10.09.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagvormittag höher

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagvormittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach oben. Im SAU-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 26,10 SAR.

Aramco
26.16 SAR 0.46%
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Um 09:28 Uhr wies die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie Gewinne aus. In der SAU-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,10 SAR nach oben. Bei 26,16 SAR erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SAU-Handel startete das Papier bei 26,02 SAR. Von der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 371'503 Stück gehandelt.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,96 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 7,13 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,04 SAR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 1,33 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,36 SAR aus. Am 04.08.2026 äusserte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 SAR gegenüber 0,35 SAR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 521.80 Mrd. SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 407.14 Mrd. SAR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,93 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
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