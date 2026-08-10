Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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10.08.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SAU bei 26,62 SAR.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SAU-Handel bei 26,62 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,64 SAR aus. Das bisherige Tagestief markierte Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,54 SAR. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,60 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 432'190 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.
Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 27,96 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 15,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,37 SAR belaufen. Am 10.05.2026 äusserte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 SAR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 467.24 Mrd. SAR gegenüber 407.14 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 09.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,97 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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