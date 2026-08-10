Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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10.08.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie konnte zuletzt im SAU-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 26,70 SAR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zulegen und verteuerte sich in der SAU-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,70 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,74 SAR. Mit einem Wert von 26,60 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4'430'807 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.
Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,96 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,72 Prozent Plus fehlen der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 13,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,33 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 SAR belaufen. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 10.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,50 SAR gegenüber 0,35 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 467.24 Mrd. SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,97 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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