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09.11.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte zuletzt klettern und stieg im SAU-Handel um 0,2 Prozent auf 26,12 SAR.
Um 09:28 Uhr sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 26,12 SAR zu. Im Tageshoch stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,20 SAR. Bei 26,06 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Bisher wurden heute 1'580'654 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 6,58 Prozent niedriger. Am 05.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,83 Prozent.
Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,33 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,37 SAR aus. Am 03.11.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 SAR, nach 0,40 SAR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 526.84 Mrd. SAR im Vergleich zu 418.16 Mrd. SAR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2027 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,99 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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