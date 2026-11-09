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09.11.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) steigt am Montagmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt ging es für das Aramco (Saudi Aramco)-Papier aufwärts. Im SAU-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 26,16 SAR.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 26,16 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,20 SAR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,06 SAR. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 4'292'329 Aktien.
Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 27,96 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 6,88 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 SAR. Dieser Wert wurde am 05.01.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 12,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR aus. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,57 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 SAR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 526.84 Mrd. SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 418.16 Mrd. SAR umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 08.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,99 SAR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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