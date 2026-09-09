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09.09.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochvormittag freundlich

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochvormittag freundlich

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SAU-Handel gewannen die Aramco (Saudi Aramco)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Aramco
26.08 SAR 0.08%
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Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SAU-Handel um 0,4 Prozent auf 26,16 SAR. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,18 SAR. Mit einem Wert von 26,06 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 454'938 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,96 SAR. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 6,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,04 SAR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 11,93 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,36 SAR, nach 1,33 SAR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Aramco (Saudi Aramco) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 SAR je Aktie gewesen. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,93 SAR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images
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